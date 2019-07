C&W: Inwestycje na stołecznym rynku biurowym wzrosły do 998,7 mln euro w I półr.

"Do największych transakcji zawartych w pierwszej połowie roku możemy zaliczyć transakcje West Station (Mapletree), Ethos (Credit Suisse) czy Warsaw Trade Tower (Globalworth). W kolejnych kwartałach możemy spodziewać się wzrostu całkowitego wolumenu dzięki kilku toczącym się transakcjom, jak chociażby nabycie Warsaw Spire przez Immofinanz. Stopy kapitalizacji za najlepsze powierzchnie w Warszawie szacuje się na poziomie 4,75% z silną presją na dalszą kompresję, w szczególności w odniesieniu do dostępnych na rynku projektów w centrum Warszawy" - powiedział konsultant w dziale Badań i Doradztwa, Cushman & Wakefield Jan Szulborski, cytowany w komunikacie.

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie na zakończenie I połowy 2019 roku wynoszą 5 543 700 m2 i od stycznia br. powiększyły się o 80 550 m2. Wskaźnik pustostanów w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku obniżył się o 2,5 pkt proc. do 8,5%, co daje około 427 900 m2 powierzchni dostępnej od ręki. Wyjściowa stawka najmu w najlepszych lokalizacjach utrzymuje się na stałym poziomie 23,75 euro/m2/miesiąc, podała też firma.