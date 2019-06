Capital Park ma ok. 40% wynajmu ArtN, Pekao i EBI uruchomiły finansowanie

W ramach rewitalizacji dwuhektarowego terenu po historycznych zakładach Norblin, Bracia Buch i T. Werner na warszawskiej Woli powstanie ponad 66 tys. m2 powierzchni użytkowej. 40 tys. m2, to powierzchnia biurowa, z której ponad 11 tys. m2 zostało już wynajęte. Wśród najemców znajdą się m.in. nowy koncept coworkingowy na polskim rynku rent24 (4 tys. m2), operator biur serwisowanych City Office (1,8 tys. m2), centrum konferencyjne (1,6 tys. m2), General Property działający w obszarze facility management ( 500 m2) oraz spółka Usecrypt (iMe) świadcząca usługi wsparcia informatycznego (560 m2).

Ponad 26 tys. m2 to z kolei przestrzeń przeznaczona na funkcję handlową, usługową, rozrywkową, kulturalną i gastronomiczną, z której wynajęto już ponad 12 tys. m2. Na tej powierzchni znajdzie się m.in. kino butikowe OH KINO (3,3 tys. m2), pierwszy w Polsce targ z ekologiczną, certyfikowaną żywnością - BioBazar (1,8 tys. m2), foodhall z ponad 20 konceptami gastronomicznymi (3,2 tys. m2), Piano Bar z muzyką na żywo (408 m2), Wiśniewski - bar i sklep z mono produktem - wiśniówką (40,37 m2), a także restauracje Weranda (387 m2), Soul Food (283 m2) oraz The Garden zlokalizowana na 9 piętrze z widokiem na centrum Warszawy (631 m2).