Capital Park nabywa działki i planuje inwestycje na tzw. Polskim Haku w Gdańsku

We wcześniejszych latach grupa podjęła się m.in. rewitalizacji zabytkowej, staromiejskiej kamienicy, gdzie obecnie funkcjonuje Hotel Hampton by Hilton Old Town Gdańsk (czerwiec 2018), modernizacji Galerii Zaspa, zlokalizowanej w przestrzeniach dawnego lotniska Gdańsk-Wrzeszcz (kwiecień 2016), a także przebudowy legendarnego budynku z restauracją Cristal w Gdańsku Wrzeszczu (2010), przypomniano.