Carrefour Polska otworzył 30 nowych sklepów franczyzowych w II kw. 2019 r.

Rośnie także liczba sklepów Carrefour Express convenience przy stacjach paliw. Format ten, wdrażany przez Carrefour od II połowy 2018 r ., liczy już ponad 50 sklepów. Sieć zapowiada, że ze względu na jego duży sukces tempo otwierania nowych sklepów będzie utrzymywane. Sklepy przy stacjach paliw są otwierane we współpracy z lokalnymi sieciami, takimi jak Wasbruk, GreenPoint, PitStop czy Dyskont Paliwowy. Oferta jest skierowana również do właścicieli pojedynczych stacji paliw. Od lutego tego roku Carrefour otwiera sklepy na stacjach paliw we współpracy z firmą Unimot, która na terenie Polski prowadzi kilkadziesiąt stacji pod marką Avia, podano również.

"Wspólnym mianownikiem dla sklepów franczyzowych Carrefour jest ich dopasowanie do lokalizacji, trafficu i potrzeb klientów. Stale udoskonalamy i optymalizujemy ofertę, czego wyrazem są m.in. nasze koncepty i innowacje, takie jak zdrowa półka, bistro express, okrągłe ceny, food to go, piwa regionalne, podgrzej lub umyj na miejscu, kasy samoobsługowe czy kawomaty Costa Coffee. To dzięki temu podejściu wciąż wzrasta zainteresowanie klientów i partnerów naszymi formatami, co z kolei przekłada się na nowe otwarcia. W tym miesiącu otwieramy 8 kolejnych sklepów i już myślimy o następnych" - powiedział dyrektor sklepów convenience w Carrefour Polska Michał Florkiewicz, cytowany w materiale.