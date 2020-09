Castorama Polska: 67% mieszkańców miast chciałoby mieć działkę rekreacyjną

"W przeprowadzonym na zlecenie Castoramy badaniu wyraźnie zaznacza się nowy trend - prawie 70% respondentów wyraziło chęć posiadania działki [...], zwłaszcza kobiety (68%), młodsze osoby do 50 lat (średnio 70% ankietowanych), mieszkańcy dużych (71%) i wielkich miast (69%). Dane te jednoznacznie pokazują, że posiadanie własnej działki w atrakcyjnej lokalizacji stało się marzeniem wielu Polaków, niezależnie od wieku - aż 44% procent badanych osób w wieku 18-29 lat wyraziła zdecydowaną chęć posiadania takiej przestrzeni na własność. To zupełnie nowe zjawisko - jeszcze do niedawna działka rekreacyjna była bowiem synonimem odpoczynku starszego pokolenia" - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.