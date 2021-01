Cavatina uruchomiła inwestycje o wartości ok. 424,9 mln euro w 2020 r.

"W ocenie firmy, inwestycje, które zostaną rozpoczęte właśnie teraz - w czasie pandemii - mają ogromne szanse na sukces i bardzo dobrze wpiszą się w dążenia wielu firm planujących nową organizacje pracy biurowej w nowoczesnych komfortowych warunkach w erze postcovidowej. Firma ma zabezpieczone projekty, które pozwolą jej na osiągnięcie skali 1 mln m2 do końca 2025 r." - czytamy w komunikacie.

Ponadto spółka podała, że wartość transakcji sprzedaży w 2020 r. to ok. 206,5 mln euro.

"W czerwcu poinformowano o zakupie przez fundusze należące do Apollo-Rida Poland budynków A, B i C w ramach kompleksu Equal Business Park w Krakowie [...] We wrześniu właścicielem 65% biurowca Chmielna 89 został fundusz zarządzany przez Madison International Realty" - wymieniono.