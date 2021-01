CBRE/Grafton Recruitment: 64% pracowników chce pracować w modelu hybrydowym

"Z pracą zdalną mierzymy się od marca. Mieliśmy czas, żeby się do niej przyzwyczaić, a teraz przyszedł moment, żeby zacząć ją systematycznie planować. Większość firm postawi na hybrydowy model pracy, zwłaszcza że tego oczekują pracownicy. Będzie to wymagało nie lada umiejętności w zakresie planowania i strategii, ale też optymalnego wykorzystania biura. Wszyscy za nim tęsknią, ale już teraz wiadomo, że jego rola się nieco zmieni. Będzie to przede wszystkim miejsce spotkań, gdzie na znaczeniu zyska część wspólna i dostęp do nowoczesnych technologii" - powiedziała szefowa działów badań rynku i marketingu w Polsce i regionie CEE w CBRE Joanna Mroczek, cytowana w komunikacie.