CBRE i Trei RE Poland: Do końca br. przybędzie ok. 170 tys. m2 w parkach handl.

"Rynek centrów handlowych w Polsce osiągnął dojrzałość. Staje się on coraz bardziej nasycony, zwłaszcza w największych miastach. Jednocześnie parki handlowe wzmacniają swoją pozycję, zaspokajając potrzeby klientów i najemców, szczególnie w mniejszych miastach, gdzie oferta handlowa jest wciąż niedoszacowana. Na koniec I kw. 2019 r. zasoby parków handlowych w Polsce wyniosły blisko 1,52 mln m2. Przewiduje się, że do końca roku przybędzie ok. 170 tys. m2 nowej podaży" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

"Projekty o powierzchni od 3 tys. m2 do 10 tys. m2. są najbardziej typowymi parkami handlowymi. Podaż tej grupy na koniec I kw. 2019 r. oszacowano na ponad 620 tys. m2. Natomiast w 2018 r. rynek wzbogacił się o ok. 110 tys. m2, co pokazuje pozytywny trend rosnącego zainteresowania parkami handlowymi wśród deweloperów. Wynika to zarówno z relatywnie wysokiego nasycenia tradycyjnymi formatami, które stopniowo przekształcają się w połączenie funkcji handlowych i rozrywkowych oraz z potrzeby wygodnych zakupów" - powiedziała dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku CBRE Agata Czarnecka, cytowana w materiale.