CCC miało wstępnie 176 mln zł EBITDA, 1,5 mld zł przychodów w III kw. 2020 r.

"CCC szybko odbudowało sprzedaż po lockdownie spowodowanym pandemią koronawirusa. Grupa odnotowała skokową poprawę sprzedaży LFL w ujęciu kw/kw, z -48% w II kw. do -16% w III kw., za sprawą stale poprawiającej się odwiedzalności sklepów oraz wysokiej konwersji i koszyka zakupowego. Oznacza to, że do sklepów przychodził bardziej zdecydowany na zakup klient. Obecnie ten trend nadal się utrzymuje. Grupa obserwując zmiany zachowań zakupowych kieruje ofertę do całych rodzin, przygotowując szereg efektywnych akcji promocyjnych i sprzedażowych. Szybka odbudowa przychodów w przypadku Grupy CCC to efekt dobrego przygotowania do sprzedaży w kanale stacjonarnym i pozostającej na wysokim poziomie dynamiki e-commerce" - czytamy w komunikacie.