CDRL chce otworzyć m.in. nowe sklepy w Rosji, Armenii i w Finlandii w 2019 r.

"W Rosji po ostatnich naszych udziałach w międzynarodowych targach wzrosło zainteresowanie naszymi produktami i niedawno otworzyliśmy dwa nowe sklepy franczyzowe, ale już w formie depozytowej. Mniej więcej w październiku zakładamy, że otworzymy także nasz flagowy sklep Coccodrillo w Moskwie. Nie wykluczamy, że w tej nowej formie franczyzy depozytowej uda nam się w Rosji otworzyć kolejne sklepy w tym roku" - powiedział Przybyła w rozmowie z ISBnews.

Z kolei z partnerem działającym w obszarze krajów nadbałtyckich CDRL otworzy kolejne "shop in shop" w Finlandii.

"W Finlandii dzięki naszemu partnerowi wejdziemy od razu do dwóch sklepów i powinno to nastąpić w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o Armenię, to po otwarciu w tym miesiącu jednego sklepu Coccodrillo oczekujemy, że październiku zostanie uruchomiony kolejny" - dodał Przybyła.

Na koniec II kw. br. spółka posiadała w Rosji 2 sklepy franczyzowe i 18 sklepów typu "shop in shop". Poza Unią Europejską CDRL ma łącznie 109 sklepów (74 agencyjnych/franczyzowych pod szyldem Coccodrillo i 35 sklepów "shop in shop". Z kolei w UE spółka posiada 109 sklepów własnych, 230 agencyjnych/franczyzowych i 77 sklepów "shop in shop").

"Cały czas poszukujemy nowych krajów, w których moglibyśmy otworzyć kolejne placówki" - dodał wiceprezes.

Zarząd CDRL planuje także otwierać sklepy Buslika w Rosji.

"W tej chwili testujemy nowy format tych sklepów na Białorusi, a ich powierzchnia to około 300-400 m2. Po ustabilizowaniu sytuacji Buslika na rodzimym rynku zakładamy, że z nowym formatem tych sklepów wejdziemy do Rosji i będzie to raczej pod koniec przyszłego roku" - powiedział wiceprezes.

Przybyła podczas spotkania z inwestorami i analitykami zwrócił uwagę, że w sieci sklepów Buslik nie przeprowadzano nowych inwestycji od trzech lat. Obecnie trwa nie tylko zmiana formatu, ale także optymalizacja kosztowa.

Od 1 stycznia 2019 roku CDRL jest większościowym właścicielem w spółce DPM (poprzednio: Handlowo - Przemysłowej Grupie West Ost Union) z Białorusi, zarządzającej siecią supermarketów Buslik - lidera sprzedaży odzieży i akcesoriów dziecięcych w tym kraju. Sieć sklepów składa się obecnie z ok. 40 placówek zlokalizowanych w największych miastach.

Spółka chciałaby także rozpocząć wdrożenie nowego systemu informatycznego ERP do końca marca 2020 r., który obejmie także sklepy.

"Wybraliśmy rozwiązanie Microsoftu, który w naszej ocenie jest tańszy od konkurencyjnego, a jednocześnie będzie go można znacznie szybciej wdrożyć" - podkreślił wiceprezes.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

Marek Knitter

Tagi: handel detaliczny, przemysł elektrotechniczny, giełda , wiadomości , giełda na żywo

