Celon Pharma: Testy kliniczne leku na COVID-19 mogą ruszyć w połowie 2022 r.

"Projekt rusza, dostaliśmy dofinansowanie 40 mln zł [z NCBR] i w ramach tych działań planujemy dwie biblioteki związków dedykowanych SARS-CoV-2. W ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego budujemy laboratorium dedykowane do wirusów, które ma wszystkie wymagania spełnione po to, by uzyskać certyfikację BSL-3 niezbędną, żeby taki projekt prowadzić. W ramach tych projektów w połowie 2022 roku będziemy mogli testować leki, związki, które są metodycznie zaprojektowane, rozwinięte w leczeniu SARS-COV-2" - powiedział Wieczorek podczas prezentacji z okazji oficjalnego otwarcia nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego.

"Być może to odległy okres, ale mam podejrzenie, że będziemy musieli z SARS-CoV-2 jakoś żyć i to nie minie tak szybko" - zaznaczył.

Na początku września Celon Pharma poinformował, że wniosek spółki o dofinansowanie projektu "Opracowanie i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych" został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania. Rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 38,9 mln zł, a całkowita wartość projektu to ok. 65 mln zł.

Wówczas spółka podała również, że projekt dotyczący innowacyjnego leku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych przewiduje podawanie pacjentom wyselekcjonowanego leku w 2022 r. w ramach testów klinicznych

Jak podkreślił prezes, w przypadku SARS-CoV-2 kluczowe jest zahamowanie wnikania wirusa do komórek.

"Jedna z odnóg tego projektu to jest blokada proteazy, która się tym zajmuje, a drugi cel molekularny, który wtedy - w marcu hipotetyzowaliśmy, że powinien być efektywny - to jest hamowanie polimerazy RNA. To jest ten mechanizm, który powoduje, że kiedy wirus już się dostanie do komórek, nie jest wstanie dokładać kolejne fragmenty RNA. Jest to strategia swego rodzaju konia trojańskiego. [...] To mechanizm, który jesteśmy w stanie od poczatku metodycznie sprawdzać in vitro, kontrolować i dla którego jesteśmy w stanie rozwijać bibliotekę związków najbardziej efektywnych, które jednocześnie są dedykowane dla SARS-CoV-2" - powiedział prezes.

Jak wskazał, dzisiaj wiadomo o dwóch efektywnych lekach w SARS-CoV-2, jednak mają one istotne ograniczenia.

"Pierwszy z nich to jest Remdisivir, który wykazał zmniejszenie śmiertelności na poziomie 30% i skrócenie czasu hospitalizacji. To jest lek, który wykorzystuje mechanizm hamowania aktywności polimerazy RNA wirusa. Ale to jest lek, który ma ogromne ograniczenia - musi być podawany dożylnie ze względu na swoje możliwości fizochemiczne. W związku z tym nasz projekt od samego początku zakłada selekcjonowanie tych związków, które byłyby podawane doustnie bądź inhalacyjnie" - podkreślił Wieczorek.

Według niego, największym kosztem SARS-CoV-2 jest hospitalizacja, która "rozłoży nasz system opieki zdrowotnej jak domino".

"Dostarczenie leku efektywnego, by był stosowany w warunkach domowych to jest to. Mając taki lek, możemy myśleć o tym, że SARS-CoV-2 zamykamy - tak jak grypę. Nie mając tego leku, a mając tylko Remdisivir i Dexametazon, który też jest stosowany w szpitalach, mamy jakiś lek, który powoduje, że 30% mniej pacjentów umrze, ale to nie jest fundamentalna strategia walki z wirusem" - powiedział.

Celon Pharma uruchomił dziś oficjalnie Centrum Badawczo-Rozwojowe o powierzchni ponad 30 000 m2, z najnowocześniejszą w Polsce infrastrukturą badawczą, w którym docelowo 350 naukowców będzie realizować 16 projektów rozwoju nowych leków, w 4 obszarach terapeutycznych: neuropsychiatrii, onkologii chorobach metabolicznych, chorobach zapalnych. Obiekt ma innowacyjne laboratoria biotechnologiczne, wyposażone m.in. w technologię single use, chemiczne i fizykochemiczne - umożliwiająca syntezę związków w dużej skali w oparciu z wykorzystaniem reaktorów flow chemistry, czy biomarkerów - umożliwiające prace nad markerami i testami do prowadzenia spersonalizowanej terapii chorób cywilizacyjnych.

"Centrum jest elastyczne, będziemy je rozbudowywać prze najbliższą dekadę, półtorej. To jest continuum. Mniej więcej 50-60% sprzętów jest już zakupionych, dając nam komfort kontynuacji wszystkich projektów, rozpoczęcia innych projektów. Będziemy selektywnie kupować dodatkowy sprzęt. Na dzisiaj mamy mniej więcej 20-30% sprzętów tutaj już zainstalowanych z poprzedniego centrum, duża część jest w magazynie i od jutra będziemy je wprowadzać" - powiedział Wieczorek.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

