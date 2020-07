Cena złota. Notowania powyżej 1,8 tys. dolarów, najwyżej od ośmiu lat.

We wtorek wieczorem cena złota wzrosła do 1803 dolarów za uncję. W środę rano kruszec jest notowany po 1801 dolarów za uncję. Ostatni raz notowania kruszcu przekroczyły poziom 1,8 tys. dolarów ponad osiem lat temu, w listopadzie 2011 roku. Natomiast do historycznego maksimum, czyli do 1920 dolarów, dotarły dwa miesiące wcześniej, czyli we wrześniu 2011 roku.