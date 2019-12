Centrum usług biznesowych Shell w Krakowie ma ponad 4 tys. pracowników

"Równie istotny, co skala zatrudnienia, jest dla nas stały wzrost znaczenia Krakowa na globalnej mapie Shell. Z każdym rokiem przyciągamy do Małopolski coraz bardziej zaawansowane projekty. Tylko w 2019 r. stworzyliśmy 75 nowych typów stanowisk. Inaczej mówiąc, intensywnie rekrutujemy specjalistów, którzy przejmują kolejne międzynarodowe zadania w obszarach m.in. raportowania, analizy danych czy zarządzania ryzykiem. Tworzymy przestrzeń do rozwoju dla talentów z Krakowa i ekspertów, którzy się do niego przeprowadzają - powiedziała dyrektor generalna Shell Business Operations Kraków Agnieszka Pocztowska, cytowana w komunikacie.

"Ostatnie lata w Krakowie pokazują, że skoordynowane działania władz związane z dbałością o środowisko czy lokalną społeczność to nie mrzonki i przynoszą realne efekty. Cieszy nas to, bo w Shell takie postawy wspieramy od początku działalności w Małopolsce, co doceniają nasi pracownicy. Staramy się dokładać swoją cegiełkę do kształtowania dobrego życia w Krakowie. Dlatego w minionym roku zredukowaliśmy w Shell Business Operations liczbę emitowanego przez naszych pracowników CO2 o 2 tony, o 22% zredukowaliśmy zużycie energii elektrycznej, a o 20% ilość emitowanych odpadów. Było to możliwe mimo dalszego wzrostu kadry" - dodała Pocztowska.