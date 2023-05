Ceny gazu najniższe od 21 miesięcy. Na europejskim rynku nie widać już kryzysu

We wtorek notowania gazu na giełdzie TTF, która jest punktem odniesienia dla całej Europy, zatrzymały się na poziomie 37,5 euro za MWh. W środę kontynuują spadki. Jak podawał we wtorek Bloomberg, cena błękitnego paliwa na Starym Kontynencie jest już najniższa od 21 miesięcy.

LNG stał się kluczowy

Powodem jest rekordowy importu skroplonego gazu LNG do Europy i stale rosnące zapasy tego paliwa. Jak wynika z danych zebranych przez agencję Bloomberga, w kwietniu sprowadzona została na nasz kontynent rekordowa ilość LNG - 10,6 mln ton. Około 50 proc. tych dostaw pochodziło z USA , a około 10 proc. - z Rosji .

Pierwsze mocne wzrosty cen gazu miały miejsce pod koniec 2021 roku , a kolejne - na przełomie lutego i marca 2022, gdy zaczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Następny gwałtowny wzrost zaczął się w połowie czerwca 2022 roku. Jak tłumaczył wtedy Bloomberg, to reakcja Europy na przykręcenie kurka z gazem przez Gazprom.

Zapełnienie magazynów powyżej normy

Obecnie magazyny gazu w Europie są zapełnione w ok. 60 proc., znacznie powyżej normy jak na tę porę roku - wynika z danych Gas Infrastructure Europe. Jednak analitycy Goldman Sachs oceniają, że niskie temperatury na początku nowego sezonu grzewczego mogą doprowadzić do tego, że za kilka miesięcy gaz znów podrożeje do ponad 100 euro za MWh.