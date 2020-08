Ceny paliw. Krajobraz po huraganie

Mimo sukcesywnych podwyżek cen paliw od początku wakacji średni poziom cen w okresie lipiec – sierpień w porównaniu do cen w ubiegłym roku był niższy odpowiednio o 77 gr/litr dla Pb95, 76 gr/litr dla Pb98, o 75 gr/litr dla diesla i o 4 grosze dla autogazu. To oznacza że wydatki na tankowanie podczas wakacyjnych podróży w tym roku były niższe o około 14 – 15 proc. dla benzyny, 15 proc. dla oleju napędowego i 2 proc. dla autogazu, wynika z danych BM Reflex.

Skargi na banki. RF: poważny problem, banki ignorują dwie kwestie

Laura doprowadziła do największych cięć produkcji ropy naftowej w rejonie Zatoki Meksykańskiej od czasu huraganu Katrina w 2005 roku, co budziło obawy o to, że także zniszczenia wywołane huraganem mogą być wyjątkowo dotkliwe, podobnie jak to było 15 lat temu.

- Niemniej, sytuacja okazała się lepsza od oczekiwań, przynajmniej na rynku ropy naftowej. Co prawda uderzenie huraganu faktycznie było silne, jednak nie na tyle, aby doprowadzić do znaczących zniszczeń infrastruktury naftowej. Większość amerykańskich rafinerii oraz punktów wydobycia w tym regionie pozostała praktycznie nienaruszona, co oznacza, że będą one mogły powrócić do normalnej działalności operacyjnej – ocenia Dorota Sierakowska, analityk surowcowy DM BOŚ.