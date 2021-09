Ceny ropy dalej idą w górę. Baryłka najdroższa od prawie 3 lat

Sugeruje, że w tym tygodniu średnie ceny benzyny 95-oktanowej w Polsce będą w przedziale od 5,76 do 5,87 zł za litr. Bez zmian powinny trwać w rejonie 6 zł za litr ceny 98-oktanowej benzyny bezołowiowej. W przypadku diesla zmiana w górę będzie zdecydowanie bardziej odczuwalna - tutaj dla średniej ceny prognoza wynosi obecnie 5,61-5,72 zł za litr.

Drożyzna na stacjach paliw jest efektem przede wszystkim sytuacji panującej na światowych giełdach. Tam ropa naftowa systematycznie idzie w górę. Jeszcze w piątek pisaliśmy o tym, że w Londynie notowania skoczyły do najwyższego poziomu od 11 tygodni , a teraz już osiągnęły prawie 3-letnie szczyty.

Ile kosztuje ropa naftowa?

Jeśli sprawdzą się najnowsze przewidywania analityków amerykańskiego banku inwestycyjnego Goldman Sachs, europejska odmiana ropy może kosztować 90 dolarów za baryłkę, czyli nieco ponad 10 dolarów więcej niż obecnie. To oznaczałoby kolejne plus kilkanaście procent do ceny.