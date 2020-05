Ceny złota pną się w górę. Kruszec najdroższy od 2012 roku

Nie ma w tym przypadku. To już piąty dzień z rzędu (nie licząc weekendu), gdy notowania idą w górę. Jeszcze tydzień temu złoto kosztowało poniżej 1700 dolarów. W ten sposób wyznacza nowe kilkuletnie rekordy. Uncja nie była tak droga od drugiej połowy 2012 roku.

"Pretekstem do wybicia się notowań złota w górę były informacje dotyczące wzrostu napięć na linii USA-Chiny. Donald Trump znów oskarżył Chińczyków o dopuszczenie do rozprzestrzenienia się koronawirusa, a nawet zagroził całkowitym zerwaniem negocjacji handlowych. Niemniej, tak stanowcza retoryka prezydenta USA nie jest nowością, więc inwestorzy traktują ją z dystansem" - komentuje sytuację Dorota Sierakowska, analityk DM BOŚ.

Ekspertka wskazuje także, że na globalnych rynkach finansowych i tak panuje atmosfera sprzyjająca dalszym zwyżkom notowań złota. Obawy dotyczące drugiej fali pandemii skłaniają wielu inwestorów do dodania kruszcu do swojego portfela jako tzw. "bezpiecznej przystani".

Sierakowska analizując wykres kursu złota sugeruje, że ostatnie wzrosty otwierają notowaniom drogę do ponownej próby pokonania poziomu 1800 dolarów za uncję, a nawet do dotarcia do historycznych maksimów z 2011 roku na poziomie przekraczającym 1900 dolarów za uncję.