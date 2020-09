Ceny złota znowu mogą wzrosnąć do 2080-2090 USD za uncję

Opisywanej korekcie spadkowej notowań złota w ostatnim czasie sprzyjało odbicie wartości amerykańskiego dolara w górę. US Dollar Index zanotował korektę wzrostową i pojawiały się spekulacje, że może ona potrwać dłużej ze względu na wyraźne wyprzedanie dolara we wcześniejszych tygodniach.

Jednak korekta na dolarze ostatecznie potrwała krótko, co wynikało z działań amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Podczas wystąpienia w Jackson Hole, Jerome Powell przypomniał inwestorom jeszcze raz, że Fed nie cofnie się przed prowadzeniem wyjątkowo luźnej polityki monetarnej przez dłuższy czas. Takie słowa były ciosem dla amerykańskiego dolara, a tym samym, dały złotu szansę na powrót do zwyżek.

Założenia na globalnym rynku są takie, że Rezerwa Federalna będzie wspierać amerykańską gospodarkę tak długo, jak to będzie konieczne. A tymczasem nie widać końca kryzysu związanego z pandemią, co oznacza, że luźna polityka monetarna i tolerancja dla podwyższonej inflacji może się utrzymać przez dłuższy czas. To natomiast stwarza dogodne warunki fundamentalne do wzrostu notowań złota traktowanego jako zabezpieczenie przed inflacją.