CFG z Grupy PlayWay ma umowę z Running With Scissors na produkcję nowej gry

"Jednym z założeń naszej strategii jest weryfikowanie rynku i wybieranie produkcji z potencjałem sprzedażowym, które wzbudzają istotne zainteresowanie wśród odbiorców, a przez ostatnie lata nie doczekały się swojej kontynuacji. Umowa ze znanym amerykańskim producentem i wydawcą to wynik takich działań. Wspólnie z Running With Scissors stworzymy preprodukcję oraz produkcję nowego tytułu, którego wydawcą będzie RWS" - powiedział prezes CreativeForge Games Piotr Karbowski, cytowany w komunikacie.

Running With Scissors znany jest głównie z kontrowersyjnej serii "Postal", zapoczątkowanej w 1997 roku. Do tej pory powstało kilka gier z cyklu. W tym tygodniu we wczesnym dostępie na platformę Steam trafiła najnowsza odsłona serii - "Postal 4: No Regrets".