Cherrypick Games wprowadzi grę 'My Spa Resort' do chińskich sklepów

"'My Spa Resort' coraz lepiej radzi sobie na rynku chińskim. To m.in. konsekwencja naszych ostatnich działań, w ramach których wprowadziliśmy kilka zmian w grze. Wprowadzone poprawki dostosowały tytuł do oczekiwań lokalnej społeczności, co przyniosło oczekiwane efekty. Notujemy wyraźne wzrosty kluczowych wskaźników tytułu, m.in. retencji oraz LTV, czyli wartości przychodów z użytkownika w czasie cyklu życia gry. Zaplanowaliśmy już kolejne aktualizacje, które jeszcze lepiej dopasują grę do oczekiwań tego rynku" - powiedział prezes Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.