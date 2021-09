Chiny uderzają w marki bogaczy. Już traci na tym Prada i Louis Vuitton

Jako przykład podaje takie marki jak: Louis Vuitton, Prada czy Hermes. Wyceny ich biznesów w połowie sierpnia wyraźnie spadły i do tej pory utrzymują się na względnie niskim poziomie.

Ekspert eToro zauważa, że 17 sierpnia prezydent Chin Xi Jinping wezwał podczas spotkania jednego z gremiów Chińskiej Partii Komunistycznej do regulacji "nadmiernie wysokich dochodów" oraz do budowania bardziej sprawiedliwego dobrobytu.

Akcja i reakcja

- Na razie żadne nowe regulacje nie zostały wprowadzone, jednak spekuluje się, że może dojść do zwiększenia opodatkowania oraz ściślejszej kontroli celnej produktów luksusowych. Zmiany mogą także dotyczyć reklamy w internecie i bardzo popularnych chińskich influencerów, którzy wspierają luksusowe marki - komentuje sytuację Majtkowski.

To wydarzenie natychmiast wywołało spadki kursów akcji największych firm z branży dóbr luksusowych, jako że praktycznie wszystkie są obecne i aktywne na chińskim rynku.

Chiny są obecnie największym rynkiem takich dóbr. W roku 2019 udział tego kraju w globalnym rynku dóbr luksusowych wyniósł 35 proc. (dla porównania udział USA to 22 proc., a Europy - 17 proc.). Ocenia się, że do 2025 roku udział Chin może się zwiększyć do prawie 50 proc., przy jednoczesnym spadku udziału USA i Europy.