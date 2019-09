Ciech Sarzyna rozważa podniesienie zdolności produkcyjnych żelkotu sanitarnego

"Dziś, zaledwie po kilku miesiącach od rozpoczęcia komercjalizacji, można bez cienia wątpliwości stwierdzić, że SaniGel jest przełomowym produktem w naszym portfolio żywic poliestrowych. Już dziś rozważamy zwiększenie poziomu jego produkcji, by sprostać zapotrzebowaniu i zainteresowaniu ze strony zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów na SaniGel oraz pozostałe żelkoty wchodzące w obecne i przyszłe portfolio Ciech . Nasi partnerzy pozytywnie ocenili walory jakościowe i aplikacyjne SaniGel, podkreślając wysokie parametry techniczne i estetyczne wyrobów gotowych" - powiedział Ślęzak, cytowany w komunikacie.

W obszarze produkcji żywic, Grupa Ciech realizuje program optymalizacji obecnego portfela produktów oraz selektywnego rozwoju nowych, wysokomarżowych i innowacyjnych produktów specjalistycznych z zastosowaniem w segmentach transportowym, budowlanym, jak również produkcji dóbr konsumpcyjnych. W ich skład wchodzą m.in. powłoki chemoodporne czy żywice niepalne do kolejnictwa i branży motoryzacyjnej. Rozwój produktów w segmencie żywic Grupy Ciech opiera się na zasadzie precyzyjnego dopasowania ich do potrzeb klienta - często są one rozwijane w ramach wspólnych projektów.