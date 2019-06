Ciech zwiększył dostawy sody kalcynowanej do firmy Euroglas

"W latach 2019-2020 moce zlokalizowanych w Polsce fabryk szkła płaskiego wzrosną o ok. 45% wobec 2018 roku, dzięki czemu nasz kraj będzie liderem pod względem nowych inwestycji w tej branży. Połowa używanej sody kalcynowanej na świecie jest wykorzystywana jako surowiec do produkcji szkła" - czytamy w komunikacie.

W Polsce rocznie produkuje się ok. 2,9 mln ton szkła, z czego po 50% przypada na szkło płaskie i szkło opakowaniowe, podano również.

"Jako Grupa Ciech chcemy wspierać rozwój produkcji szkła w Polsce. Nowa linia do produkcji szkła płaskiego firmy Euroglas jest ważnym przykładem dynamicznego rozwoju tej branży. Dzięki wysokiej jakości naszych produktów oraz niezawodnej logistyce jesteśmy wiarygodnym partnerem dla tego segmentu przemysłu. Jestem przekonany, że nasze atuty są ważnym elementem w procesie podejmowania decyzji o uruchamianiu nowych hut szkła w tej części Europy. Huty takie pracują 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku przez kilkanaście lat bez postojów technologicznych. Jesteśmy dumni, że mamy swój udział w rozwoju przemysłu będącego jedną z polskich specjalności na rynku Unii Europejskiej" - powiedział członek zarządu Ciechu Artur Osuchowski, cytowany w komunikacie.

W Europie roczna produkcja szkła (bez Rosji) wynosi około 40 mln ton, z czego udział Polski to 7-8%. W latach 2014-2017 produkcja szkła w Unii Europejskiej wzrosła o około 15%. Sektor produkcji szkła w Polsce zatrudnia ok. 30 tys. osób. Spośród krajów Unii Europejskiej, jedynie w Niemczech liczba ta jest większa. Grupa Ciech, działając również na rynkach zachodnich, m.in. poprzez swoją fabrykę w Stassfurcie w Niemczech, dostarcza sodę kalcynowaną również niemieckim hutom szkła płaskiego.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.