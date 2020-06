Cisco chce utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju centrum w Krakowie

"Mamy dość stabilne tempo wzrostu od początku działalności w Krakowie. W modelu biznesowym firmy Cisco nie ma konkretnych planów zwiększania zatrudnienia w danej lokalizacji - takie plany robi się globalnie. Jednak ze względu na to, że Kraków jest uważany za przykład sukcesu i źródło najlepszych praktyk w firmie Cisco, zawsze byliśmy dla zespołów globalnych atrakcyjnym miejscem do lokowania nowych pracowników. Jeśli świat powróci do normy i nie zobaczymy dużego wpływu koronawirusa na gospodarkę, to spodziewam się rozwoju oddziału w Krakowie przynajmniej w tempie z lat ubiegłych" - powiedział ISBtech Kania.