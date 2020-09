Click&Boat: Wolumen polskiego rynku czarterów łodzi wynosi ok. 100 mln euro

"Rynek jest bardzo rozdrobniony. Chcemy rosnąć na nim zarówno organicznie, jak i kontynuować przejęcia. Karaiby to 15% naszego biznesu, ale rynek szybko rośnie, szczególnie USA, gdzie dysponujemy już 5 tys. łodzi. Tu rozejrzymy się za akwizycją. Morze Śródziemne to 80% naszego biznesu. Polska to 3-5% naszego wolumenu, który także znacząco rośnie" - dodał prezes.

"Wolumen wynajmu łodzi w Polsce, a także przez polskich klientów (przede wszystkim w rejonie śródziemnomorskim) szacowany jest na ok. 100 mln euro. Z kolei całkowity wolumen rynku sięga 3 mld euro z oczekiwanym 10-15% wzrostem r/r. Należy zaznaczyć, że szczególnym zainteresowaniem cieszą się katamarany. Jest to oferta ze skiperem, a więc radykalnie rozszerza zasięg na potencjalnych klientów nieznających się na żeglarstwie" - wskazał Gorioux.

"Przeszedł ogromną transformację od małych agencji, które realizują czartery jak 20-30 lat temu do aplikacji oferujących platformę do rezerwacji, właśnie takich jak Click&Boat. Systematycznie pracujemy nad ulepszaniem naszej platformy, żeby dostarczyć jak najlepszej jakości usługi. 30% naszych kosztów to inwestycje w technologie. Planujemy wkrótce wprowadzić nową wersję naszej aplikacji. Pracujemy też nad oprogramowaniem dla posiadaczy łodzi i flot. Widzimy w tej grupie duży potencjał do scyfryzowania ich działalności" - wskazał szef platformy.