CMI będzie gotów do wejścia do USA pod koniec 2020 r., zakłada wzrost wyników

"Planujemy zebrać ok. 1 mln euro. Zapisy już trwają i potrwają do 18 grudnia. Pieniądze przeznaczymy głównie na rozwój działu badawczo-rozwojowego, w tym działu IT. Pozyskanie tego kapitału pozwoli nam na 1,5 roku - 2 lata intensywnych działań na tym polu. Mamy już dział R&D, ale jego przepustowość to 2 projekty rocznie, co oznacza, że w ciągu roku jesteśmy w stanie zaprojektować dwa nowe urządzenia, wybudować ich prototypy, przetestować, zacertyfikować, wyprodukować i przekazać je do sprzedaży" - powiedział w rozmowie z ISBnews współzałożyciel i główny akcjonariusz Mariusz Kara.