CMR/PIH: Sprzedaż w sklepach małoformatowych spadła o 1% r/r w czerwcu

"Jak wynika z danych PIH i CMR Panel, w czerwcu łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była o 1% niższa niż w rekordowo upalnym czerwcu 2019 r., natomiast liczba transakcji obniżyła się w tym czasie o 18%. Dynamika sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 w czerwcu 2020 r. : +0,3% m/m, -1% r/r. W takim samym okresie roku poprzedniego dynamika sprzedaży w sklepach małoformatowych r/r wyniosła: +9,4%" - czytamy w komunikacie.

W tygodnia na tydzień w sklepach małoformatowych rośnie liczba transakcji (łącznie w czerwcu była o 10% większa niż w maju) oraz spada średnia wartość paragonu - w czerwcu klienci wydawali na zakupy średnio 17,84 zł, czyli o 9% mniej niż w maju, a jednocześnie o 20% więcej niż rok wcześniej. Wyższa wartość paragonu to w dużej mierze efekt wzrostu cen, ponieważ liczba opakowań wkładanych do koszyka była tylko o 7% wyższa niż przed rokiem. Z danych PIH i CMR Panel wynika, że w czerwcu 2020 r. prawie 50% transakcji w sklepach małoformatowych dotyczyło zakupu 1 lub 2 opakowań produktów (rok wcześniej takich transakcji było 51%), natomiast duże zakupy (powyżej 10 opakowań, które w okresie największych obostrzeń stanowiły ponad 10% wszystkich transakcji, w czerwcu 2020 r. robił tylko co czternasty klient, wskazano również.