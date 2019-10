CMR/PIH: Sprzedaż w sklepach małoformatowych wzrosła o 7,1% r/r we wrześniu

"W 2019 r. letnie upały skończyły się wraz z początkiem września, co od razu przełożyło się na spadek sprzedaży m.in. napojów gazowanych (we wrześniu liczba transakcji była o 23% niższa niż w sierpniu), wody (spadek o 27%) i piwa (o 17%). Największe spadki (o ponad 50%) odnotowała jednak kategoria najbardziej wrażliwa na pogodę, czyli lody - jeszcze w sierpniu po mrożone przekąski sięgał o piętnasty klient przychodzący do placówki małego formatu, a we wrześniu już tylko co trzydziesty. Niższe temperatury i początek roku to czas, kiedy do łask wracają tradycyjne słodycze czekoladowe, jak batony (we wrześniu wartość ich sprzedaży była o 27% wyższa niż w sierpniu), wafelki (wzrost o 22%) i rogaliki" - czytamy dalej.