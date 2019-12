CPI Property Group przejmuje biurowiec Warsaw Financial Center

32-piętrowy Warsaw Financial Center, położony w ścisłym centrum Warszawy, u zbiegu ulic Emilii Plater i Świętokrzyskiej, oferuje łącznie 50 000 m2 powierzchni najmu klasy A+. Ma 144 metry wysokości i jest jednym z pierwszych i najbardziej prestiżowych wysokościowców w mieście. W 2014 roku zyskał certyfikat LEED na poziomie Gold. Aktualnie, WFC jest niemal w całości wynajęte, a portfolio najemców obejmuje polskie i międzynarodowe firmy z branży finansowej i FMCG, kancelarie prawne i banki, w tym m.in.: Google Poland, Bloomberg, czy Kompania Piwowarska, poinformowano.

"Jesteśmy zadowoleni z jakości naszych akwizycji w Warszawie. Zgodnie z planem, do końca pierwszego kwartału 2020 roku, zamierzamy zainwestować w stolicy Polski ponad 800 mln euro - pozwala nam na to nasza stabilna sytuacja finansowa i dostęp do atrakcyjnego finansowania" - powiedział prezes CPIPG Martin Nemecek, cytowany w komunikacie.

"Po przejęciu WFC, przeprowadziliśmy gruntowną modernizację hallu wejściowego i powierzchni na parterze budynku, a także pracowaliśmy nad wysokim poziomem najmu, który w tej chwili wynosi 99 procent. WFC jest dzisiaj prestiżową, wysokiej jakości nieruchomością, którą wyróżnia nowoczesny design i wiele pro-ekologicznych rozwiązań" - dodał executive director, portfolio and asset management w Tristan Capital Partners Matt Lunt, również cytowany w komunikacie.

Zakup WFC to trzecia (po Equator IV i Eurocentrum), z zapowiadanych w październiku akwizycji CPIPG w Polsce. Po ostatnich zakupach, udział nieruchomości z zielonymi certyfikatami w portfelu CPIPG wzrósł z 8% do 16% (dane odnoszą się do GLA).

"Zakup zielonych nieruchomości to priorytet w strategii rozwoju CPIPG w regionie. Wierzymy w stabilną wartość certyfikowanych budynków i rosnące zainteresowanie najemców tego rodzaju lokalizacjami" - podkreślił head of asset management and acquisitions w CPIPG Tomas

Salajka.

CPI Property Group jest firmą w sektorze nieruchomości komercyjnych i hotelowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Niemczech, koncentruje swoją działalność na długoterminowych inwestycjach i wynajmie nieruchomości. CPI PG jest największym właścicielem powierzchni handlowych w Czechach oraz powierzchni biurowych w Berlinie. W Polsce działa od 2013 roku.

