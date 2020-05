CPPC: Blisko 150 tys. gospodarstw domowych zostanie podłączonych do internetu

"Przystępując do prac nad założeniami konkursu zależało nam, aby łącza szerokopasmowego internetu dotarły głównie do obszarów do tej pory niezauważonych. Tym bardziej cieszy fakt, że już za moment beneficjenci konkursu rozpoczną prace, w wyniku których blisko 150 tysięcy gospodarstw domowych uzyska dostęp do internetu" - powiedział dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa Wojciech Szajnar, cytowany w komunikacie.