Creepy Jar złożył prospekt w związku z przejściem na główny rynek GPW

"Zarząd Creepy Jar informuje, że złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 147 082 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 32 354 akcji zwykłych na okaziciela serii C (prospektem zostały objęte wszystkie istniejące akcje emitenta - wszystkie te akcje są obecnie notowane na rynku NewConnect; na postawie prospektu nie będzie przeprowadzana żadna oferta akcji)" - czytamy w komunikacie.