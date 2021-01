CVI planuje emisje funduszy publ. private debt, które mają być notowane na GPW

Warszawa, 21.01.2021 (ISBnews) - CVI liczy na pozyskanie do funduszu private debt skierowanego do międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych środki na poziomie 100 mln euro w I kwartale i do 300 mln euro do końca roku, poinformował prezes CVI Marcin Leja. Planuje również emisje funduszy publicznych, które mają być notowane na GPW jako pierwsze oferty w modelu private debt dostępne dla szerokiego kręgu inwestorów.