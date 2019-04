Czerwińska: Dzięki impulsowi fiskalnemu spowolnienie gosp. będzie łagodniejsze

"Wstępny szacunek GUS dotyczący deficytu sektora finansów publicznych, jest kolejnym dowodem na to, że za nami absolutnie wyjątkowy rok. Niewiele brakowało, żebyśmy po raz pierwszy w historii odnotowali zrównoważony budżet, choć wynik na poziomie 0,4% PKB należy przyjąć bardzo pozytywnie. Jest to zasługa racjonalnego zarządzania budżetem oraz skutecznego uszczelniania systemu podatkowego, dzięki czemu znacząco zwiększyliśmy wpływy podatkowe" - napisała Czerwińska w komentarzu do opublikowanych danych GUS.