Dane z USA dot. PKB w skali rocznej mogą dziś mocno zaskoczyć rynki

Na pokrętną logikę inwestorów, a dokładniej wyjątkową zuchwałość i chciwość, wpływają działania banków centralnych i rządów. Jerome Powell z FEDu przyznał wczoraj, że należy przygotować się na najgorsze. Ogłoszono więc przedłużenie szeroko pojętych działań interwencyjnych do końca marca 2021 r. FED robi więc co może, ale bieżące wydarzenia, a dokładniej ich wpływ na rzeczywistość ekonomiczną, są poza kontrolą amerykańskiego banku centralnego i pozostają trudne do oszacowania.