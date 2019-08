Dealz wynajął powierzchnię w Galerii Sandecja pod 27. sklep w Polsce

Dealz jest obecny na polskim rynku od początku ubiegłego roku. Koncept od początku zakładał dynamiczną ekspansję w naszym kraju i w kilkanaście miesięcy otworzył 27 sklepów (włączając Nowy Sącz), oferujących szeroki wybór produktów spożywczych, drogeryjnych, artykułów papierniczych, do dekoracji i wyposażenia domu oraz zabawek, podano także.

"Wejście Dealz do Sandecji przekłada się na jeszcze większą różnorodność oferty naszej galerii, którą rozwijamy w duchu najnowszych trendów na europejskim rynku handlowym i w oparciu o potrzeby naszych gości. Oznacza to, że Sandecja służy nie tylko codziennym czy weekendowym zakupom, ale staje się również atrakcyjnym miejscem spotkań, gdzie mieszkańcy mogą odetchnąć i spędzić swój wolny czas. Sprzyja temu uatrakcyjnianie strefy food court, do której niebawem wprowadzi się kolejny koncept gastronomiczny - Thai Express oferujący kuchnię orientalną" - powiedział prezes TK Polska Operations Zygmunt Chyla, cytowany w komunikacie.