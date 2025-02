Diagnostyka już poniżej ceny debiutu. Ten wykres mówi wszystko

Spółka Diagnostyka, gigant rynki diagnostyki w Polsce, niecałe dwa tygodnie temu debiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. W trakcie pierwszej sesji giełdowej 7 lutego 2024 roku kurs akcji firmy wzrósł do poziomu 132 złotych . Przez kolejne dni notowania utrzymywały się w przedziale 129-131 złotych, wykazując stosunkowo niewielką zmienność.

Spółka traciła nieco na wartości, jednak 17 lutego doszło do znacznie bardziej wyraźnego załamania notowań. W ciągu jednej sesji kurs spadł z poziomu 129 złotych do około 125 złotych, co oznacza spadek o ponad 3 proc. Wolumen obrotu w tym dniu był znacząco wyższy niż w poprzednich sesjach.