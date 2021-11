Dino chwali się nowymi sklepami i zyskami. A akcje spółki lecą ostro w dół

W sumie po pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku spółka jest już bardzo blisko granicy 10 mld zł . Do niej brakuje zaledwie 502 mln zł. Tym samym sprzedaż rok do roku zwiększyła się o ponad 2 mld zł.

Jak przekłada się to na zyski? W okresie od lipca do września Dino zarobiło na czysto 229 mln zł, czyli około jedną piątą więcej niż rok wcześniej. Z kolei bilans dziewięciu miesięcy to prawie 570 mln zł wobec 440 mln zł odnotowanych poprzednio.