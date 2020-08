Dino wyprzedza PKN Orlen. Kompletnie różna reakcja na kryzys

PKN Orlen to wielka państwowa spółka, od lat dominująca na rynku paliw w Polsce, z aspiracjami do zwiększenia udziałów także w naszej części Europy. Ostatnie kryzysowe miesiące są dla niej jednak poważnym testem. Inwestorzy z niepewnością patrzą w przyszłość, co skutkuje spadkiem wartości akcji.