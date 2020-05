DNB Bank Polska i EBI udzieliły 82 mln zł kredytu na farmy PV w północnej Polsce

Projekt jest pierwszą w Polsce inwestycją funduszu Energy and Infrastructure SME Fund zarządzanego przez litewską grupę inwestycyjną Lords LB Asset Management. DNB Bank Polska w równych częściach współfinansuje ten projekt z EBI oraz dodatkowo udzielił bilateralnie kredytu na obsługę VAT podczas fazy konstrukcyjnej, jednocześnie biorąc na siebie funkcję banku rozliczeniowego, agenta kredytowego i agenta zabezpieczeń w transakcji, podano w komunikacie.

"Jako jeden z najbardziej aktywnych kredytodawców sektora energii odnawialnej w Polsce, DNB Bank Polska jest w stanie wykorzystać swoje doświadczenie wynikające z wielu umów dotyczących finansowania lądowych elektrowni wiatrowych, w celu efektywnego kształtowania struktury kredytu. Nasz bank poważnie angażuje się w procesy ułatwiające gospodarce przejście na ekologiczne i zrównoważone rozwiązania. Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce jest więc dla nas sprawą priorytetową. Jestem przekonany, że finansowanie tego projektu przyczyni się do rozwoju sektora zielonej energii w Polsce" - skomentował prezes banku Artur Tomaszewski, cytowany w komunikacie.

"Lords LB Asset Management docenia finansowanie zapewnione przez DNB Bank Polska i Europejski Bank Inwestycyjny. Kredyt ten pozwoli funduszowi Energy and Infrastructure SME Fund rozwijać działalność niezależnego dostawcy usług energetycznych w Polsce, kładącego większy nacisk na inteligentne systemy zarządzania energią i rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. Inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł energii w znacznym stopniu przyczyniają się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a jednocześnie pozwalają oszczędzać na rachunkach za energię. Poprzez ten projekt chcemy zwiększyć naszą konkurencyjność i wnieść znaczący wkład w przyspieszenie dekarbonizacji sektora energetycznego" - dodał Domas Kacinskas, członek zarządu Lords LB Asset Management i manager Energy and Infrastructure SME Fund.