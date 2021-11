Dobre dane z rynku pracy w USA. Pora kończyć z drukowaniem dolarów

Kolejny miesiąc z rzędu spada bezrobocie w USA. Dzieje się tak od kwietnia 2020 roku, gdy sięgało prawie 15 proc. W październiku spadło do 4,6 proc. wobec 4,8 proc. odnotowanych miesiąc wcześniej.

Choć ekonomiści spodziewali się poprawy w statystykach, zakładali, że spadek będzie na poziomie jedynie 0,1 pp. Ciągle jednak rynek pracy w USA nie wrócił do stanu sprzed pandemii . Wtedy bezrobocie nie przekraczało 4 proc.

Zatrudnienie NFP z podwójnym zaskoczeniem

Drugą istotną kwestią dla rynków finansowych, a nawet ważniejszą, jest zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (tzw. Non-Farm Payrolls (NFP)). Miesiąc temu te statystyki negatywnie zaskoczyły . Teraz za to mamy podwójnie dobre wieści.

Po pierwsze, urzędniczy zweryfikowali dane sprzed miesiąca i wyszło, że jednak przybyło we wrześniu więcej nowych miejsc pracy. Nie 194 tys., a 312 tys. Dodatkowo w październiku ta liczba podskoczyła do 531 tys., a nie jak prognozowali ekonomiści - do 450 tys.