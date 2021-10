Bezrobocie w USA. Zaskakujące dane z rynku pracy. Co z dolarem i drukowaniem?

Bezrobocie w USA spada

Choć zgodnie z prognozami ekonomistów bezrobocie w USA kontynuowało trend spadkowy. Skala progresu z miesiąca na miesiąc przeszła najśmielsze oczekiwania. We wrześniu bezrobocie było na poziomie 4,8 proc. wobec 5,2 proc. w sierpniu. Szacunki mówiły o 5,1 proc.

Bezrobocie spada niemal z każdym kolejnym miesiącem od prawie półtora roku. W kwietniu 2020 roku na fali paniki związanej z koronakryzysem stopa bezrobocia w Stanach wzrosła aż do 14,7 proc.

Ciągle jednak rynek pracy w USA nie wrócił do stanu sprzed pandemii. Wtedy bezrobocie nie przekraczało 4 proc.

Nowe miejsca pracy przybywają powoli

Dane pokazały, że we wrześniu przybyło w USA 194 tys. nowych miejsc pracy. To o blisko połowę gorszy wynik niż w sierpniu (zaktualizowano statystyki sierpnia do 366 tys.). Ekonomiści spodziewali się ponad dwukrotnie lepszego wyniku, czyli 500 tys. nowych miejsc pracy.