Drutex miał rekordowe ponad 100 mln zł przychodów w X, wzrost o 10% r/r

"Nasza sprzedaż z miesiąca na miesiąc jest coraz lepsza. Po raz pierwszy w historii w ciągu jednego miesiąca odnotowaliśmy obrót przekraczający 100 mln zł. Był to jednocześnie wynik o 10% lepszy niż w październiku ubiegłego roku, który był dotychczas rekordowym miesiącem dla firmy. Przychody i wyniki finansowe jedynie potwierdzają, że Drutex jest w doskonałej kondycji. Rozwijamy się we właściwym kierunku, inwestujemy w potencjał produkcyjny, zaplecze technologiczne, nowe działy produkcyjne, jesteśmy świetnie zorganizowani i wydajni jak nigdy dotąd, co ma swoje konsekwencje w coraz lepszych wynikach i większej efektywności działania" - powiedział twórca i prezes Druteksu Leszek Gierszewski, cytowany w komunikacie.