Dworczyk: Możemy otrzymać 'spore wolumeny' szczepionki AstraZeneca w I kw.

"Mamy informacje, że jest szansa na zarejestrowanie w tym miesiącu kolejnego producenta, czyli AstraZeneca. Jeżeli ta szczepionka zostałaby zarejestrowana - a to jest możliwe, ponieważ ta szczepionka jest już zarejestrowana w Wielkiej Brytanii i tam już tą szczepionką prowadzone są szczepienia - wtedy w sposób znaczący mogłaby się zwiększyć ilość i wielkość dostaw szczepionek do Polski" - powiedział Dworczyk w wywiadzie dla RMF FM.

"Jeśli tylko te szczepionki zostaną dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej, będą do Polski trafiały i to - zgodnie z deklaracjami producenta - jeszcze w I kwartale całkiem spore wolumeny by do Polski trafiły" - dodał Dworczyk.