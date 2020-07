EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian

"Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz -0,50%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej" - czytamy w komunikacie.

Rada postanowiła także, żeby kontynuować zakupy w ramach programu nadzwyczajnych zakupów w czasie pandemii (PEPP) z pulą w wysokości 1 350 mld euro, a horyzont czasowy dla zakupów w ramach PEPP ma trwać co najmniej do końca czerwca 2021 r. albo do czasu, w którym uzna, że pandemia się zakończyła.