Echo Investment miało 49,1 mln zł zysku netto, 88,03 mln zł EBIT w III kw.

"W samym trzecim kwartale Echo Investment sprzedało 295 mieszkań i przekazało klientom 515. Większa sprzedaż w porównaniu do ubiegłego roku jest spowodowana systematycznym uzupełnianiem oferty. Od początku roku Echo Investment wprowadziło do sprzedaży dziewięć projektów z blisko 2 tys. mieszkań" - czytamy w raporcie.

Od początku roku do końca października Echo Investment przekazało klientom 841 mieszkań, co oznacza ponad 60% wzrostu r/r. W III kwartale Echo Investment przekazało klientom klucze do 515 mieszkań.