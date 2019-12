Echo ruszy z pierwszymi biurowcami i kolejnymi mieszkaniami w Fuzji do poł. 2020

"Do tej pory sprzedaliśmy w Fuzji ponad 120 z 270 mieszkań w dwóch pierwszych budynkach. Oceniamy to tempo bardzo dobrze, to ok. 25% szybciej niż zakładaliśmy w planie" - powiedział Olbryk, podczas spotkania z dziennikarzami i analitykami.

Przypomniał, że I etap mieszkaniowy w projekcie składa się z dwóch budynków, które trafiły do sprzedaży w marcu i wrześniu 2019 r. Ich budowa trwa od wiosny ub. roku, równolegle z porządkowaniem i rewitalizacją placu przed zabytkową elektrownią oraz renowacją jej secesyjnej fasady.

"Budowa kolejnych mieszkań w Fuzji ruszy do połowy przyszłego roku" - dodał członek zarządu. Do wybudowania pozostały jeszcze dwa budynki po ok. 150 mieszkań, tak by łączna ich liczba w projekcie osiągnęła ok. 600.

Zgodnie z jego słowami, najpóźniej do połowy przyszłego roku Echo zacznie też budowę dwóch pierwszych budynków biurowych w Fuzji. Na początku grudnia deweloper uzyskał pozwolenie na ich budowę. Zaoferują one łącznie prawie 20 tys. m2 powierzchni do wynajęcia - pierwszy ponad 9 tys. m2 GLA, drugi ponad 10 tys. m2 GLA. Obydwa zostaną oddane do użytkowania w 2022 r.

"Trwają intensywne prace nad wynajmem biurowców" - dodał Olbryk.

Fuzja, ze względu na dużą skalę, jest realizowana wieloetapowo. Powstaje przy ul. Tymienieckiego w Łodzi i będzie otwartym i przyjaznym fragmentem miasta. Echo Investment tworzy tu miejsce do życia, pracy i odpoczynku, zgodne z ideą projektów "destinations". Na terenie o powierzchni blisko 8 ha powstaną mieszkania, biura oraz przestrzeń przeznaczona na usługi, sklepy i restauracje. Sercem tego kwartału będzie zabytkowa, secesyjna elektrownia, która zyska nowy blask i zostanie przystosowana do nowych funkcji. Nowe place miejskie, przestrzenie wspólne i tereny zieleni zajmą prawie 4 ha. Mieszkańcy oraz użytkownicy Fuzji będą mogli skorzystać z licznych udogodnień, wśród których są usługi car sharingu, ścieżki rowerowe, stacje serwisowe dla rowerów, punkty odbioru paczek czy stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

