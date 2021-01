Echo sprzedało 464 mieszkania, przekazało 792 w IV kw. 2020 r.

W całym ubiegłym roku spółka zawarła 1 570 przedwstępnych umów sprzedaży mieszkań w porównaniu do 1357 umów zawartych w 2019 r. Przekazała natomiast 1 505 mieszkań w porównaniu do 1 263 rok wcześniej.

"W 2020 roku firma pobiła dwa rekordy: sprzedaży i przekazań mieszkań. Jej sprzedawcy podpisali z klientami 1 570 umów sprzedaży, czym przebili zeszłoroczny wynik o 16%. Jednocześnie klienci odebrali klucze do 1 505 gotowych mieszkań, co z kolei oznacza 19% wzrostu w porównaniu z 2019 rokiem" - czytamy w komunikacie.

"Zwiększenie sprzedaży w roku, w którym cały rynek mieszkaniowy skurczył się o około 20%, to bardzo duży sukces firmy, ale także dowód zaufania klientów do marki Echo Investment. Kontynuując wdrażanie strategii rentownego wzrostu, działania naszej firmy skupiają się na wzmacnianiu pozycji w sektorze mieszkaniowym oraz budowaniu wielofunkcyjnych, miejskich projektów zwanych 'destinations', gdzie ludzie mogą żyć, pracować i spędzać wolny czas. W ostatnich latach pracujemy nad zwiększeniem obecności na rynku mieszkaniowym, by znaleźć się w gronie trzech największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, co jest założeniem naszej strategii rentownego wzrostu" - powiedział członek zarządu Waldemar Olbryk, cytowany w materiale.

Ze względu na wyzwania, jakie przyniósł całej gospodarce ubiegły rok, specjaliści Echo Investment prześledzili cały proces projektowania, budowania i przekazania mieszkania właścicielom, by zaproponować rozwiązania, które jak najlepiej odpowiadają na potrzeby klientów oraz nowe warunki, w których żyjemy. Architekci ulepszyli projekty mieszkaniowe, by były bezpieczniejsze, wygodniejsze i lepiej przygotowane na potrzeby przyszłości. Spółka na bieżąco wdraża innowacje, które pomagają zadbać o podwyższony poziom bezpieczeństwa i higieny.

"Stale badamy potrzeby klientów, obserwujemy ich wybory oraz priorytety. Szybko dostosowujemy mieszkania do pojawiających się warunków, co zwłaszcza w 2020 roku było kluczem do przyciągnięcia uwagi i zdobycia zaufania. Zakup mieszkania jest dla wielu naszych klientów najważniejszą życiową decyzją, dlatego dokładamy starań, by było to dobre doświadczenie i zapowiedź pomyślnej przyszłości" - dodał dyrektor sprzedaży mieszkań Dawid Wrona.