EFL: Leasing pojazdów zmniejszył się o prawie 10% r/r w 2019 roku

Z kolei sam EFL w ubiegłym roku sfinansował lekkie pojazdy użytkowe o łącznej wartości blisko 668 mln zł, co oznacza dynamikę na poziomie 16,2% r/r. W efekcie udział EFL w tym segmencie rynku zwiększył się do 11,2% (w 2018 roku było to 10,2%).