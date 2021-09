Ekipa Friza wyceniona na 252 mln zł. Friz mówi o produkcji filmów i gier

Popularny YouTuber Karol "Friz" Wiśniewski i jego Ekipa mają swój czas i starają się go jak najlepiej wykorzystać biznesowo. Zapowiadają kolejne projekty, co przynosi wymierny efekt w postaci pieniędzy. Jeszcze w połowie maja biznes Ekipy wyceniany był na około 144 mln zł . Teraz już mowa o 252 mln zł.

Skąd ta kwota? Ekipa Holding oraz Beskidzkie Biuro Inwestycyjne (BBI) podpisały plan połączenia obu firm i na podstawie parametrów transakcji wychodzi na to, że biznes Friza jest wart około ćwierć miliarda złotych.

Rosnąca wartość biznesu to efekt nie tylko skutecznego spieniężania działalności na YouTube czy sprzedaży ubrań z logo Ekipatonosi. Friz zapowiedział, że w fazę realizacji wchodzą zupełnie nowe projekty.

- Cały czas mamy szerokie plany. Dowodem tego są kolejne współprace polegające na brandowaniu naszym logo popularnych produktów, ale również cały czas uruchamiamy nowe projekty. W fazę realizacji wchodzą nasze przedsięwzięcia spod znaku produkcji filmowej czy gamingu. Uruchomiliśmy również nowy projekt, będący jeszcze częściowo tajemnicą pod nazwą "GENZIE" i nie jest to nasze ostatnie słowo - podkreśla Karol "Friz" Wiśniewski.

Ekipa giełdowa

Wkrótce Ekipa Holding stanie się też spółką giełdową. Na razie będzie na zapleczu głównego parkietu - na NewConnect, ale to już i tak ambitny plan. Stanie się to właśnie przez połączenie z firmą BBI, która już na tej giełdzie jest obecna.

- Nie będzie to tylko, jak mówią niektórzy, "wizerunek na giełdzie" i jestem przekonany, że rynek nie tylko potwierdzi wycenę dokonaną przez biegłych, ale wyceni pozytywnie również przyszły potencjał wzrostu tych biznesów - wskazuje prezes JR Holding ASI January Ciszewski. To on jest głównym rozgrywającym w BBI.