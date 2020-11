Ekopol Górnośląski Holding planuje przeniesienie notowań na główny rynek GPW

"Wejście na NewConnect w 2008 r. otworzyło nam drogę do rynku kapitałowego, a także pozwoliło na realizacje strategicznych celów m.in. rozbudowy bazy klientów korzystających z naszej autorskiej technologii Mikrostacje.pl. Dzisiaj jesteśmy zupełnie w innym miejscu, piastujemy pozycję lidera na polskim rynku systemów do zarządzania paliwem. Co więcej, kwartał do kwartału generujemy dodatnie przepływy pieniężne, mamy zdrową sytuację finansową, brak zadłużenia, a zgromadzone środki pieniężne przeznaczamy na rozpoczęcie działalności w nowych atrakcyjnych marżowo segmentach. Dorośliśmy do tej decyzji i uważamy, że przejście na rynek główny jest dla nas naturalną ścieżką rozwoju" - powiedział prezes Andrzej Piecuch, cytowany w komunikacie.